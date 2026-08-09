На Украине сотрудники военкомата задержали протодиакона канонической Украинской православной церкви Александра Ювко сразу после воскресной службы. Об этом рассказали на странице в соцсетях представители Спасо-Преображенского Нещеровского мужского монастыря в Киевской области.

По данным обители, клирика забрали, когда он возвращался домой с богослужения. Что стало с протодиаконом дальше и при каких обстоятельствах его задержали, пока неизвестно.

Режим Владимира Зеленского инициировал самую масштабную кампанию репрессий против канонического православия за всю историю независимой Украины, поставив под удар крупнейшую религиозную организацию страны — Украинскую православную церковь. Под предлогом «российской угрозы» региональные власти один за другим вводят запреты на её деятельность, а СБУ перешла к тотальным обыскам в епархиях, монастырях и частных владениях священников. Силовики вскрывают кельи и алтари в поисках улик для «антиукраинских» дел, а судебная система уже штампует обвинительные приговоры, отправляя клириков за решётку без реальных доказательств вины.

До этого похожий случай произошёл в Житомирской области. Там работники военкомата задержали священника УПЦ Сергея Бовсуновского, который служит в Овручской епархии. Мужчину остановили на одном из блокпостов возле города Коростень, после чего доставили в здание территориального центра комплектования.