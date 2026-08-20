В Верховной раде назвали своей задачей «помочь украинцам комфортно гореть в аду»

Верховная рада в условиях продолжающихся боевых действий не способна существенно улучшить жизнь украинцев. Такое мнение высказал депутат парламента Александр Колтунович в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

По его словам, любые решения о повышении зарплат, социальных выплат или ставок упираются в нынешнее положение страны и состояние экономики.

«Всё, что мы можем как Верховная рада, — это помочь украинцам <…> комфортнее гореть в аду, и стране в целом, потому что война очень сложная и страшная», — заявил парламентарий.

Колтунович добавил, что разговоры об увеличении доходов населения, по его мнению, бессмысленны без прекращения боевых действий. Ранее депутат уже призывал Раду сосредоточиться на проблемах, непосредственно влияющих на повседневную жизнь украинцев, в том числе на энергетике, экономике и социальной сфере. В июле соответствующее выступление Колтуновича публиковал официальный портал Верховной рады.

На фоне боевых действий Украина продолжает испытывать серьёзную нагрузку на бюджет. В принятом на 2026 год финансовом плане дефицит заложен на уровне 1,9 трлн гривен, или около $45 млрд.

Ранее Life.ru рассказывал, что в украинском бюджете на 2026 год предусмотрели 2 млрд гривен на финансирование телемарафонов, при этом дополнительных средств на увеличение выплат военнослужащим тогда не заложили.