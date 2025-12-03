Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 14:58

В бюджете Украины на 2026 год нашли 2 млрд на телемарафоны, но не нашли на военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Верховная рада Украины приняла государственный бюджет на 2026 год, который предусматривает выделение 2 миллиардов гривен на финансирование телемарафонов, но не содержит увеличения выплат военнослужащим. Решение моментально вызвало волну возмущения в соцсетях среди украинцев.

За проект во втором чтении проголосовали 257 депутатов. Основную массу голосов дала фракция «Слуга народа» — 193. «Евросолидарность» и «Батькивщина» полностью отказались поддерживать документ, а в «Голосе» нашёлся лишь один депутат, нажавший кнопку «за».

Депутаты «Европейской солидарности» заблокировали трибуну в Верховной раде
Депутаты «Европейской солидарности» заблокировали трибуну в Верховной раде

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада Украины утвердила проект госбюджета на 2026 год с рекордным дефицитом в 1,9 трлн гривен. Для его финансирования власти, как и в предыдущие годы, будут полагаться на внешнюю финансовую помощь.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar