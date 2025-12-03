В бюджете Украины на 2026 год нашли 2 млрд на телемарафоны, но не нашли на военных

Верховная рада Украины приняла государственный бюджет на 2026 год, который предусматривает выделение 2 миллиардов гривен на финансирование телемарафонов, но не содержит увеличения выплат военнослужащим. Решение моментально вызвало волну возмущения в соцсетях среди украинцев.

За проект во втором чтении проголосовали 257 депутатов. Основную массу голосов дала фракция «Слуга народа» — 193. «Евросолидарность» и «Батькивщина» полностью отказались поддерживать документ, а в «Голосе» нашёлся лишь один депутат, нажавший кнопку «за».

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада Украины утвердила проект госбюджета на 2026 год с рекордным дефицитом в 1,9 трлн гривен. Для его финансирования власти, как и в предыдущие годы, будут полагаться на внешнюю финансовую помощь.