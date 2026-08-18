«Ад на земле»: На Украине в ужасе от катастрофы в гарнизонах ВСУ на Купянском направлении

Ситуация на Купянском направлении похожа на «ад на земле». По словам украинского военкора Богдана Мирошникова, киевские подразделения находятся под постоянными обстрелами артиллерии, ударами дронов и авиабомб, при этом нормальная логистика отсутствует, а с тыла их блокирует река Оскол.

«Там не просто тяжёлая ситуация. Наши подразделения находятся под постоянным огнём артиллерии, дронов, управляемых авиабомб, при этом отсутствует нормальная логистика, и они ещё и заблокированы рекой с тыла», — написал он.

Мирошников отметил, что даже выход с позиций превращается в сложную операцию и не всегда заканчивается успешно. Общее положение он назвал близким к катастрофическому, хотя на правом берегу Оскола ситуация чуть лучше.

Ранее в Сумской области у села Садки ВСУ предприняли две неудачные контратаки, понеся большие потери. По данным российских силовых структур, уничтожены десантники 68-й бригады и штурмовики «Магуры». Атаки осуществляли штурмовые группы 47-й мотострелковой и 68-й аэромобильной бригад. Все боевики, участвовавшие в контратаках, были уничтожены.