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Регион
18 августа, 08:28

«Ад на земле»: На Украине в ужасе от катастрофы в гарнизонах ВСУ на Купянском направлении

Украинский военкор назвал ситуацию на Купянском направлении «адом на земле»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Ситуация на Купянском направлении похожа на «ад на земле». По словам украинского военкора Богдана Мирошникова, киевские подразделения находятся под постоянными обстрелами артиллерии, ударами дронов и авиабомб, при этом нормальная логистика отсутствует, а с тыла их блокирует река Оскол.

«Там не просто тяжёлая ситуация. Наши подразделения находятся под постоянным огнём артиллерии, дронов, управляемых авиабомб, при этом отсутствует нормальная логистика, и они ещё и заблокированы рекой с тыла», — написал он.

Мирошников отметил, что даже выход с позиций превращается в сложную операцию и не всегда заканчивается успешно. Общее положение он назвал близким к катастрофическому, хотя на правом берегу Оскола ситуация чуть лучше.

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Ранее в Сумской области у села Садки ВСУ предприняли две неудачные контратаки, понеся большие потери. По данным российских силовых структур, уничтожены десантники 68-й бригады и штурмовики «Магуры». Атаки осуществляли штурмовые группы 47-й мотострелковой и 68-й аэромобильной бригад. Все боевики, участвовавшие в контратаках, были уничтожены.

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Наталья Афонина
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