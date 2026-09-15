Лавров назвал террористической угрозой слова Зеленского о гражданской авиации

Сергей Лавров назвал «откровенно террористической угрозой» заявления Зеленского о беспилотниках в российском воздушном пространстве и возможных рисках для гражданской авиации. Глава МИД России высказался на посольском круглом столе по украинскому кризису, проведение которого подтвердило внешнеполитическое ведомство.

«Совсем недавно господин Зеленский заявил, что намерен использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве… То есть пригрозил сбивать гражданские самолеты. Это откровенно террористическая угроза», — сказал Лавров.

Министр также связал ответственность за возможные последствия с государствами, которые продолжают оказывать Киеву финансовую и военную поддержку.

По его словам, такие страны становятся прямыми соучастниками террористических актов и военных преступлений, совершаемых украинской стороной.

Ранее Москва уже обратилась к Международной организации гражданской авиации из-за заявлений Киева о небезопасности российского воздушного пространства. В МИД РФ тогда призвали ИКАО дать оценку действиям украинской стороны и принять меры для защиты гражданской авиации.