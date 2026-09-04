Москва обратилась к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом вмешаться в ситуацию из-за угроз Киева. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия украинской стороны создают прямые риски для полетов.

В заявлении МИД РФ отмечается: «Призвали Генерального секретаря ИКАО осудить неправомерное вмешательство украинского режима в деятельность гражданской авиации и создание для неё прямых угроз, а также принять адресные меры, нацеленные на прекращение со стороны Украины этих действий».

Дипломаты подчеркнули, что российская сторона последовательно выступает за безопасность воздушного сообщения. В ведомстве настаивают на необходимости конкретных шагов со стороны международной структуры.

Ожидается, что ИКАО рассмотрит обращение и даст оценку ситуации. Пока организация не публиковала официальной реакции на призыв Москвы.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее заявил о намерении сделать небо над Россией «закрытым» из-за атак дронов, порекомендовав иностранным авиакомпаниям и страховщикам пересмотреть риски. Реакция Москвы последовала незамедлительно: Владимир Путин охарактеризовал подобные заявления как «акт государственного терроризма» и заявил о невозможности диалога с террористами. Российский МИД, в свою очередь, выдвинул обвинения в адрес украинских властей в террористической деятельности на глобальном уровне.

Ранее на Западе увидели «почерк Брюсселя» в угрозе Зеленского сбивать самолёты. По словам журналиста Боуза, подобные заявления украинской стороны и провокационные шаги со стороны европейских политиков объясняются страхом победы России в конфликте.