Кураторы Владимира Зеленского из Североатлантического альянса не раскритиковали его за угрозы российской гражданской авиации. На это в социальной сети X обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Ни один из его кураторов в НАТО не раскритиковал его», — написал он.

Ранее на Западе увидели европейский след в угрозах Зеленского российскому небу. По словам ирландского журналиста Чей Боуза, в этих словах ест «почерк Брюсселя».