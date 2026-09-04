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Опубликовано 4 сентября, 09:53

Кураторам плевать: На Западе обратили внимание на нулевую реакцию НАТО на очередные угрозы Зеленского

Диесен указал на нулевую реакцию НАТО на угрозы Зеленского российскому небу

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Кураторы Владимира Зеленского из Североатлантического альянса не раскритиковали его за угрозы российской гражданской авиации. На это в социальной сети X обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Ни один из его кураторов в НАТО не раскритиковал его», — написал он.

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Ранее на Западе увидели европейский след в угрозах Зеленского российскому небу. По словам ирландского журналиста Чей Боуза, в этих словах ест «почерк Брюсселя».

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Матвей Константинов
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