Кураторам плевать: На Западе обратили внимание на нулевую реакцию НАТО на очередные угрозы Зеленского
Диесен указал на нулевую реакцию НАТО на угрозы Зеленского российскому небу
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Кураторы Владимира Зеленского из Североатлантического альянса не раскритиковали его за угрозы российской гражданской авиации. На это в социальной сети X обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«Ни один из его кураторов в НАТО не раскритиковал его», — написал он.
Ранее на Западе увидели европейский след в угрозах Зеленского российскому небу. По словам ирландского журналиста Чей Боуза, в этих словах ест «почерк Брюсселя».
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