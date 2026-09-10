Догонит и зайдёт в хвост: В России показали скоростной антидрон «Кречет»

Российский НПЦ «Ушкуйник» впервые представил антидрон самолётного типа «Кречет», способный развивать скорость до 450 километров в час. Новинку показали на Международном технологическом конгрессе в подмосковном парке «Патриот».

По словам гендиректора центра Алексея Чадаева, «Кречет» стал самым быстрым российским беспилотником-перехватчиком. Аппарат получил два электромотора и запускается с катапульты, пояснил жрналистам Чадаев. Высокая скорость позволяет перехватывать дроны вдогонку, выходить на их траекторию и заходить с хвоста.

Размещать «Кречет» на мобильных платформах и распределять по огневым группам при этом не требуется, утверждает разработчик. Крыло обратной стреловидности повышает манёвренность аппарата и уменьшает радиус разворота. Благодаря этому перехватчик может повторно атаковать цель после промаха.

«Если даже «Кречет» промахнулся, то он успевает развернуться и атаковать вновь», — пояснил Чадаев.

На беспилотник можно установить боевую часть, однако он способен поражать цели и прямым ударом. По оценке главы НПЦ, скорости и массы «Кречета» хватит для кинетического перехвата самолётных дронов ВСУ типа «Лютый», разгоняющихся примерно до 200 километров в час.