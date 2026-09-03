Радиостанции, техника и оборудование: Центр «Наследие» помог военным в зоне СВО

Военнослужащим 60-й отдельной мотострелковой бригады передали новую партию помощи в рамках благотворительной программы «Наследие Донбасса» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова. Бойцы получили цифровые портативные радиостанции, а также столы и кровати для оборудования пункта управления. Организацией передачи занимался участник программы Артём Казанцев.







Ранее в рамках аналогичных инициатив военнослужащим войсковой части 31814 и добровольческого отряда «БАРС-13» передали три разведывательных дрона, автомобиль УАЗ 2206, генераторы, бензопилы и материалы для обустройства блиндажей.

Программа «Наследие Донбасса» помогает военнослужащим и жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. За время её работы в новые регионы направили более 840 тонн гуманитарной помощи.

В подразделения регулярно поступают продовольствие, лекарства, средства связи, оборудование, автомобили, обмундирование и материалы для обустройства позиций.

Помимо материальной поддержки, Центр «Наследие» организует мероприятия для детей из семей участников СВО и встречи с военнослужащими, получившими тяжёлые ранения.

Ранее стало известно, что жители российского приграничья помогают разведчикам, предупреждая их об опасности. Боец спецназа «Ахмат» Витёк рассказал, как однажды сидевшая на лавочке бабушка жестами сообщила бойцам, что за их машиной летит вражеский FPV-дрон.