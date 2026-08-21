Бойцов СВО начнут лечить от ПТСР с помощью очков виртуальной реальности

В России создали VR-комплекс, который помогает военным справиться с последствиями участия в боевых действиях — тяжёлыми воспоминаниями, тревогой, бессонницей и контузиями. Об этом рассказал Mash.

Прибор работает автономно: ему не нужны ни интернет, ни компьютер, ни присутствие психолога. Военный надевает шлем и за семь минут проходит встроенный тест, после чего система сама подбирает подходящую программу для расслабления.

В основе технологии — воздействие сразу по трём каналам: зрению, слуху и осязанию. Человек следит за специальными объектами в очках, ощущает поочерёдную вибрацию джойстиков в руках и слушает в наушниках синхронизированные тета-ритмы.

Устройство уже испытали в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. В тестировании участвовали 80 человек, и их состояние улучшилось на 40%. По данным разработчиков, один комплект позволяет восстановить до 100 бойцов в месяц — это более 1200 сеансов в год. Стоит такой комплекс 590 тысяч рублей, а пробная партия уже отправлена в зону спецоперации.

Незадолго до этого в Башкирии заработал сервис «Ветеран 02» — первое в стране мобильное приложение для военных, вернувшихся со спецоперации. Об этом сообщила республиканская ассоциация ветеранов СВО. Через него можно вступить в ассоциацию, направлять обращения, получать медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, а также узнавать о вакансиях и мероприятиях. Регион стал пилотной площадкой для проекта, который избавляет бывших фронтовиков от необходимости обходить множество ведомств.