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Опубликовано 9 сентября, 11:46

«Ростех» представил в Египте антидроновую систему с четырьмя ПКТ

Обложка © Telegram/Ростех

Обложка © Telegram/Ростех

Холдинг «Высокоточные комплексы» представил антидроновую систему ТКБ-1167 на выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте. Об этом сообщил «Ростех».

Фото © Telegram/Ростех

Фото © Telegram/Ростех

Комплекс выполнен на буксируемом шасси. Его боевой модуль оснащён четырьмя пулемётами ПКТ калибра 7,62 миллиметра и оптико-электронной системой.

Фото © Telegram/Ростех

Фото © Telegram/Ростех

Установка самостоятельно обнаруживает и захватывает цели, после чего передаёт целеуказание пулемётным модулям. ТКБ-1167 предназначен для перехвата низколетящих малоразмерных объектов.

Фото © Telegram/Ростех

Фото © Telegram/Ростех

Фото © Telegram/Ростех

Фото © Telegram/Ростех

В «Ростехе» назвали систему последним рубежом защиты от беспилотников — она должна вступать в работу на предельно близком расстоянии от цели.

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Ранее «Ростех» представил зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», созданный для защиты стационарных объектов от беспилотников. ЗАК-30 оснащён радиолокационной и оптико-электронной системами обнаружения, а его боеприпасы используют программируемый подрыв. Комплекс автоматически рассчитывает точку взрыва рядом с целью и может работать круглосуточно.

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Николь Вербер
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