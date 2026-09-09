«Ростех» представил в Египте антидроновую систему с четырьмя ПКТ
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Холдинг «Высокоточные комплексы» представил антидроновую систему ТКБ-1167 на выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте. Об этом сообщил «Ростех».
Комплекс выполнен на буксируемом шасси. Его боевой модуль оснащён четырьмя пулемётами ПКТ калибра 7,62 миллиметра и оптико-электронной системой.
Установка самостоятельно обнаруживает и захватывает цели, после чего передаёт целеуказание пулемётным модулям. ТКБ-1167 предназначен для перехвата низколетящих малоразмерных объектов.
В «Ростехе» назвали систему последним рубежом защиты от беспилотников — она должна вступать в работу на предельно близком расстоянии от цели.
Ранее «Ростех» представил зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», созданный для защиты стационарных объектов от беспилотников. ЗАК-30 оснащён радиолокационной и оптико-электронной системами обнаружения, а его боеприпасы используют программируемый подрыв. Комплекс автоматически рассчитывает точку взрыва рядом с целью и может работать круглосуточно.
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