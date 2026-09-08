Африка пригляделась к российскому «КУБу»: Чем удивил новый ударный боеприпас

Новый российский ударный боеприпас «КУБ-10МЭ» вызвал интерес у представителей африканских стран на El Alamein International Airshow 2026 в Египте. Особое внимание привлекли его дальность и возможности оптико-электронной системы. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Поражать с помощью боеприпаса можно как неподвижные, так и движущиеся цели на расстоянии более 100 километров. Директор центра внешнеэкономической деятельности концерна Леонид Рокеах отметил, что установленная на аппарате оптико-электронная система превосходит аналогичные решения, применяемые на разведывательных беспилотниках. Сам «КУБ-10МЭ» выполнен по самолётной схеме. Оснащение включает осколочно-фугасную боевую часть массой 11 килограммов.

В перечень возможных целей входят небронированная и легкобронированная техника, различное оборудование, самолёты на стоянках, а также живая сила. На высоте от 80 до 1800 метров аппарат способен выполнять полёт с крейсерской скоростью 120 километров в час. При этом заявленная дальность применения превышает отметку в 100 километров.

Ранее стало известно, что российскую оборонную продукцию представят на международном авиакосмическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте. Трёхдневная выставка проходит с 8 по 10 сентября на территории аэропорта Эль-Аламейна. В состав экспозиции вошли авиационная техника, системы противовоздушной обороны, беспилотники и различные образцы вооружения. Среди наиболее заметных экспонатов — «Бизон», РЛС «Сова», зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», барражирующий боеприпас «Ланцет-Э» и многофункциональный истребитель Су-57.