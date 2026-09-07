Новые возможности для ВВС Африки: что представляет собой модернизированный Як-130М

Модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М способен удовлетворить потребности в боевой авиации большинства африканских государств. Данное заявление в беседе с ТАСС сделал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев перед международным авиасалоном El Alamein International Airshow 2026.

По его словам, машина выступает в роли лёгкого боевого самолёта и будет востребована делегациями ВВС стран континента. Як-130М оснащён современным вооружением, включая управляемые ракеты и авиабомбы, а также новыми бортовыми системами.

«У делегаций ВВС африканских стран будет востребован модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М, выступающий в качестве лёгкого боевого самолёта. Он способен закрыть потребности в боевой авиации большинства стран Африки южнее Сахары за счёт современного вооружения, в том числе управляемых ракет и авиабомб, а также бортовых систем», — сказал он.

El Alamein International Airshow 2026 пройдёт в Египте на территории международного аэропорта Эль-Аламейна с 8 по 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Россия намерена с 2028 года начать поставки обновлённых самолётов Ан-2 с отечественным двигателем ВК-800. Как рассказал зампред правительства и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, на первом этапе воздушные суда будут оснащать прежними силовыми установками. Переход на российские двигатели ВК-800 Минпромторг рассчитывает обеспечить с 2028 года.