Трутнев сообщил о поставках новых Ан-2 с двигателем ВК-800 в 2028 году

Россия планирует с 2028 года начать поставки полностью обновлённых самолётов Ан-2 с отечественным двигателем. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал зампред правительства и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«С 2028 года, они [Минпромторг] уже готовы поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800», — приводит комментарий Трутнева ТАСС.

По словам Трутнева, на первом этапе самолёты получат прежний двигатель. С 2028 года ведомство рассчитывает перейти на силовые установки ВК-800 российского производства.

«Немножко обидно, что мы 60-80 лет летали на Ан-2 и снова мужественно к нему возвращаемся», — отметил Трутнев.

Представитель правительства также заявил о необходимости сосредоточить усилия на создании нового лёгкого самолёта. Пока у России нет другой машины такого класса, поэтому Ан-2 придётся использовать для выполнения соответствующих задач.

Ранее Life.ru сообщал о завершении разработки конструкторской документации для нового российского турбовинтового двигателя ВК-1600С мощностью 1450 лошадиных сил. Его планируют использовать на малых пассажирских самолётах, включая ТВС-2ДТС, Ан-2 и Ан-3.