Собянин: На подлёте к Москве сбили десять украинских БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Системы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
«ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в мессенджере «Макс».
Ранее Life.ru рассказывал, что за сутки 24 сентября системы ПВО сбили над регионами России 34 украинских беспилотника самолётного типа. Также их уничтожали над акваторией Чёрного моря.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.