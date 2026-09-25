Собянин: На подлёте к Москве сбили десять украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

«ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в мессенджере «Макс».

Ранее Life.ru рассказывал, что за сутки 24 сентября системы ПВО сбили над регионами России 34 украинских беспилотника самолётного типа. Также их уничтожали над акваторией Чёрного моря.