Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 22:24

Собянин: На подлёте к Москве сбили десять украинских БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Системы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

«ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву»,написал Собянин в мессенджере «Макс».

Два-три метра до «Лютого»: В «Рубиконе» раскрыли возможности «Молнии-ПВО»
Два-три метра до «Лютого»: В «Рубиконе» раскрыли возможности «Молнии-ПВО»

Ранее Life.ru рассказывал, что за сутки 24 сентября системы ПВО сбили над регионами России 34 украинских беспилотника самолётного типа. Также их уничтожали над акваторией Чёрного моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar