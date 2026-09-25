Пермский край атакуют беспилотники, работает ПВО

Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщило региональное министерство территориальной безопасности.

«В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА», — говорится в сообщении ведомства. Оперативные службы работают на месте.

Одновременно с этим в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«В регионе объявлен режим беспилотной опасности», — написал глава области. По его словам, ответственные службы уже принимают необходимые меры.

Ранее стало известно об атаке беспилотников на Ульяновск и Воронежскую область. Жителей призвали сохранять спокойствие и не приближаться к местам возможного падения обломков.