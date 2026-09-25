При атаке БПЛА в Ульяновской области пострадали восемь человек
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Восемь человек пострадали в результате атаки БПЛА на Ульяновскую область. Среди них семь взрослых и один ребёнок, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
Состояние пяти взрослых оценивается как средней степени тяжести, ещё двое получили лёгкие повреждения. Ребёнок также находится в состоянии средней степени тяжести.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Медицинские службы региона переведены в режим повышенной готовности, а в больницах дополнительно развернули койки.
Угроза атаки БПЛА сохраняется, отметил Русских.
Также враг атаковал Пермский край. Один из промышленных объектов региона попал под удар. По предварительным данным, никто не пострадал.
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