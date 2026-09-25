Число сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 17

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё семь беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на местах, где упали обломки сбитых дронов.

До этого Собянин сообщал о десяти сбитых беспилотниках, направлявшихся к Москве. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА с начала суток достигло 17.

Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников на Пермский край. Под удар попал промышленный объект. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.