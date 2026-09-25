Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 03:19

Число сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё семь беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на местах, где упали обломки сбитых дронов.

До этого Собянин сообщал о десяти сбитых беспилотниках, направлявшихся к Москве. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА с начала суток достигло 17.

ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Ульяновск и Воронеж
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Ульяновск и Воронеж

Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников на Пермский край. Под удар попал промышленный объект. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar