Пушилин рассказал о контроле за потребностями спасённых из зоны боёв гражданских

В ДНР после эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий продолжают следить за их состоянием и потребностями. Об этом ТАСС рассказал глава республики Денис Пушилин.

По его словам, власти знают, где находится каждый человек и какая дополнительная помощь ему требуется. Речь идёт в том числе о восстановлении документов, выплатах и решении бытовых вопросов.

Ранее Пушилин сообщил, что в составе ВСУ воюет большое число иностранных наёмников, в том числе граждане Колумбии, США, Франции и Германии. По мнению главы региона, Киев привлекает иностранцев из-за нехватки личного состава. Самих наёмников, как считает Пушилин, прежде всего интересует заработок.