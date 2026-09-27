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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 27 сентября, 01:42

Пушилин рассказал о контроле за потребностями спасённых из зоны боёв гражданских

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ДНР после эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий продолжают следить за их состоянием и потребностями. Об этом ТАСС рассказал глава республики Денис Пушилин.

По его словам, власти знают, где находится каждый человек и какая дополнительная помощь ему требуется. Речь идёт в том числе о восстановлении документов, выплатах и решении бытовых вопросов.

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Ранее Пушилин сообщил, что в составе ВСУ воюет большое число иностранных наёмников, в том числе граждане Колумбии, США, Франции и Германии. По мнению главы региона, Киев привлекает иностранцев из-за нехватки личного состава. Самих наёмников, как считает Пушилин, прежде всего интересует заработок.

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