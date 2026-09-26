Даже после завершения специальной военной операции Россия может столкнуться с новыми террористическими угрозами. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава ДНР Денис Пушилин, связав возможные последствия с поддержкой Киева со стороны США и европейских стран.

По его оценке, за время конфликта украинские вооружённые формирования приобрели навыки изготовления самодельных взрывных устройств и беспилотников различных конструкций. Глава республики опасается, что эти умения могут использоваться и после прекращения боевых действий.

Пушилин также допустил, что потенциальная угроза не ограничится российской территорией. Он считает, что последствия нынешней политики Вашингтона и европейских государств могут затронуть и другие страны.

«Союзники Украины буквально вырастили будущих террористов», — заявил руководитель ДНР.

По его словам, даже после окончания конфликта следует ожидать отдельных проявлений террористического характера.

Ответственность за возможные последствия Пушилин возложил на западных партнёров Киева. Он предупредил, что нынешняя поддержка украинских властей, по его мнению, в дальнейшем обернётся проблемами и для самих союзников Украины.

Ранее Пушилин уже предупреждал о сохранении террористической угрозы после завершения СВО. Выступая 26 августа на стратегической сессии по морской робототехнике в Мурманске, он допустил, что отдельные группы, владеющие технологиями беспилотников, могут продолжать диверсионную деятельность на протяжении десятилетий. Особое внимание глава ДНР тогда уделил защите морских транспортных маршрутов.