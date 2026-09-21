Кровавые ценники Киева: СБУ посулила дончанину $10 тысяч за взрыв у участка

Десять тысяч долларов — ровно такую сумму пообещали украинские спецслужбы жителю Донецка за организацию теракта в период голосования. О размере гонорара за несостоявшуюся трагедию задержанный рассказал сотрудникам ФСБ во время первого же допроса.

План кураторов заключался в подрыве самодельного взрывного устройства прямо возле избирательного участка. Опасный заряд злоумышленник собирался спрятать внутри собственного автомобиля, чтобы не привлекать лишнего внимания до момента детонации.

Все действия исполнителя дистанционно вели представители спецслужб Украины. Завербованный дончанин согласился выполнить смертоносное задание исключительно из корыстных побуждений, польстившись на обещанное зарубежное вознаграждение.

Довести преступный умысел до конца фигуранту не позволили силовики — теракт был полностью сорван на этапе подготовки. Подозреваемого задержали и заключили под стражу, оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

Местный житель самостоятельно связался через интернет с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и выразил добровольное согласие совершать теракты на территории региона. Действуя по инструкциям кураторов, мужчина извлёк из схрона 20 килограммов взрывчатых веществ. В дополнение к этому с помощью беспилотного летательного аппарата ему передали самодельное взрывное устройство (СВУ), состоявшее из 2 килограммов пластида, электронных детонаторов и платы дистанционного управления.