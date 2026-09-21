Спецназ ФСБ взял с поличным: Кадры задержания обвиняемого в подготовке теракта на выборах в ДНР

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обнародовала видеозапись задержания жителя Донецка, которого обвиняют в подготовке террористического акта в период проведения голосования. Злоумышленник планировал устроить взрыв в непосредственной близости от одного из избирательных участков города.

Видео © ЦОС ФСБ

Благодаря своевременным оперативно-разыскным мероприятиям сотрудники спецслужбы выявили и пресекли преступную деятельность фигуранта до реализации его замысла. На опубликованных кадрах зафиксированы действия оперативных подразделений по задержанию обвиняемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту, следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также возможных кураторов и сообщников задержанного.

Местный житель самостоятельно связался через интернет с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и выразил добровольное согласие совершать теракты на территории региона. Действуя по инструкциям кураторов, мужчина извлёк из схрона 20 килограммов взрывчатых веществ. В дополнение к этому с помощью беспилотного летательного аппарата ему передали самодельное взрывное устройство (СВУ), состоявшее из 2 килограммов пластида, электронных детонаторов и платы дистанционного управления.