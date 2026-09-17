47-летнего мужчину задержали в Москве за попытки переправить оружие на Украину

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, которого подозревают в попытке организовать поставки вооружения и военной техники на Украину через третьи страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, 47-летний россиянин установил контакт с сотрудником СБУ и, как утверждается, действовал по его заданию. Следствие считает, что мужчина занимался подготовкой контрабандных поставок вооружения для последующего использования в зоне боевых действий.

Задержание прошло на территории Московского региона. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене и подготовке к контрабанде вооружения. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ заявили, что продолжают выявлять попытки вовлечения российских граждан в деятельность, которую ведомство связывает с нанесением ущерба безопасности страны.

А ранее Верховный суд Коми приговорил гражданина России и Канады Николая Зюзева к семи годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Он промышлял подготовкой за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России и распространение экстремистских материалов.