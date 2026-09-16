Четырёх водителей фур с дронами для атаки на аэродромы освободили из СИЗО

Мосгорсуд изменил меру пресечения четырём водителям грузовиков, проходящим по делу об атаке беспилотников ВСУ на российские военные аэродромы летом 2025 года. Их освободили из-под стражи, заменив заключение на запрет определённых действий, следует из документов суда.

Речь идёт об Андрее Меркурьеве, Александре Зайцеве, Михаиле Рюмине и Сергее Канурине. Решение суда подтвердили правоохранительные органы и адвокат одного из фигурантов. Грузовые автомобили, за рулём которых были водители, использовались при подготовке атаки на военные аэродромы России в рамках операции «Паутина» 1 июня 2025 года. Тогда беспилотники были скрытно доставлены к местам запуска внутри фур.