Четырёх водителей фур с дронами для атаки на аэродромы освободили из СИЗО
Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © SHOT
Мосгорсуд изменил меру пресечения четырём водителям грузовиков, проходящим по делу об атаке беспилотников ВСУ на российские военные аэродромы летом 2025 года. Их освободили из-под стражи, заменив заключение на запрет определённых действий, следует из документов суда.
Речь идёт об Андрее Меркурьеве, Александре Зайцеве, Михаиле Рюмине и Сергее Канурине. Решение суда подтвердили правоохранительные органы и адвокат одного из фигурантов. Грузовые автомобили, за рулём которых были водители, использовались при подготовке атаки на военные аэродромы России в рамках операции «Паутина» 1 июня 2025 года. Тогда беспилотники были скрытно доставлены к местам запуска внутри фур.
Напомним, 1 июня 2025 года ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах РФ в рамках операции «Паутина». Для ударов использовались дроны, тайно доставленные страну в грузовиках. В ФСБ заявили, что операция проводилась под непосредственным контролем разведки Британии. Организатором атаки, предположительно, является Артём Тимофеев*, завербованный СБУ. Под подозрение также попала его супруга. Оба скрылись за границей. Водителям фур были предъявлены обвинения, но они настаивают, что ничего не знали о содержимом грузовиков.
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* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.