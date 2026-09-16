Россиянин с гражданством Канады получил срок за подготовку лидеров нацдвижений за рубежом

Верховный суд Коми приговорил гражданина России и Канады Николая Зюзева к семи годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, осуждённому также назначили год ограничения свободы. В ЦОС уточнили, что суд признал Зюзева виновным в оказании помощи иностранному государству, зарубежной организации и их представителям в деятельности против безопасности РФ.

ФСБ узнала, что в феврале 2022 года мужчина разработал проект и начал его реализацию на средства иностранных грантов. Программа включала 12 направлений, среди которых ведомство называет подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России и распространение экстремистских материалов.

Кроме того, по версии спецслужбы, проект предусматривал сбор и обработку информации по заданиям государственных органов и аналитических центров Евросоюза. На эту деятельность, как заявили в ФСБ, Зюзев получил свыше €2 млн.

Ранее Life.ru сообщал, что в Чите иноагента Доржо Дугарова* заочно приговорили к 18 годам. По данным Минюста, он призывал к нарушению территориальной целостности России и распространял материалы организаций, признанных в стране нежелательными.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.