Арсенал на сотни стволов: В России накрыли 111 «чёрных оружейников»

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 111 предполагаемых «чёрных оружейников» в 43 регионах России. Силовики закрыли 37 подпольных мастерских и изъяли почти 300 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, фигуранты были причастны к незаконному обороту оружия, восстановлению боевых свойств гражданских образцов и их последующему сбыту.

Всего из незаконного оборота изъяли 297 единиц оружия российского и иностранного производства. В арсенале оказались 11 гранатомётов, четыре пистолета-пулемёта, шесть пулемётов, одна штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабина и ружья.

Кроме того, силовики обнаружили 223 гранаты, 82,5 килограмма взрывчатых веществ и 92 тысячи патронов различного калибра. Работа 37 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы, прекращена.

Оперативные и следственные мероприятия прошли от Москвы и Санкт-Петербурга до регионов Дальнего Востока, а также в ДНР, ЛНР, Крыму, Севастополе и других субъектах.

Изъятые предметы передали экспертам МВД для криминалистических исследований. По их результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о незаконном обороте и изготовлении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее Life.ru сообщал, что в июне ФСБ пресекла деятельность 128 подпольных оружейников в 53 регионах России. Тогда силовики закрыли 45 мастерских и изъяли 301 единицу огнестрельного оружия, более 111 килограммов взрывчатки и свыше 189 тысяч патронов.