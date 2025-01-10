Вынесены первые приговоры подпольным оружейникам после ужесточения наказания

В 2024 году суды вынесли первые приговоры подпольным оружейникам после ужесточения наказания за незаконную деятельность. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.

С 2021 года вступили в силу изменения в Уголовном кодексе РФ, которые ужесточают наказание за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия. Теперь за это предусмотрено лишение свободы от 8 до 10 лет (вместо 3-6 лет), а за то же преступление по предварительному сговору — от 10 до 15 лет (вместо 5-8 лет).