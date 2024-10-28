ФСБ с августа по сентябрь прикрыла деятельность 124 подпольных оружейников

Более 120 подпольных продавцов оружия накрыли сотрудники ФСБ в 39 регионах страны в августе—сентябре 2024 года. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства. Операции проводились совместно с МВД и Росгвардией.

Обыски у подпольных оружейников. Видео © ЦОС ФСБ России

«Пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, их сбыту», — рассказали представители ведомства.