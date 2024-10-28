ФСБ с августа по сентябрь прикрыла деятельность 124 подпольных оружейников
ФСБ изъяла 333 единицы оружия у 124 подпольных оружейников в 39 регионах РФ
Более 120 подпольных продавцов оружия накрыли сотрудники ФСБ в 39 регионах страны в августе—сентябре 2024 года. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства. Операции проводились совместно с МВД и Росгвардией.
Обыски у подпольных оружейников. Видео © ЦОС ФСБ России
«Пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, их сбыту», — рассказали представители ведомства.
В общей сложности у них было изъято 333 единицы российского и зарубежного огнестрельного оружия, более 290 кг взрывчатки, 123 электродетонатора, более 633 тысяч патронов различного калибра. Таким образом, были прикрыты 59 подпольных мастерских.
Ранее сотрудники ФСБ в Челябинской области раскрыли группу подпольных золотодобытчиков, изъяв у них самородки и слитки на сумму 300 миллионов рублей. Их общий вес составлял более 40 килограммов. Злоумышленник сбывал товар в Екатеринбурге.
ЦОС ФСБ России