ФСБ в ДНР задержало россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН
Самодельное взрывное устройство. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР
В ДНР удалось предотвратить покушение на одного из руководителей регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Как сообщила пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике, за подготовку теракта была задержана гражданка России из Волновахи.
Женщина действовала по указанию Службы безопасности Украины и в течение полугода наблюдала за сотрудником ФСИН. Она самостоятельно изготовила взрывное устройство и планировала активировать его с помощью радиосвязи.
Следственное подразделение УФСБ России по ДНР в настоящее время принимает процессуальные меры в отношении задержанной. В период следствия её планируется поместить в следственный изолятор.
Ранее в Иркутской области арестовали троих подростков, обвиняемых в теракте. Несовершеннолетние подожгли релейный шкаф на железной дороге и вышку сотовой связи. Подростки рассказали, что получили указания от неизвестного человека через мессенджер.