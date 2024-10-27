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27 октября, 03:23

ФСБ в ДНР задержало россиянку, готовившую покушение на руководителя ГУФСИН

Самодельное взрывное устройство. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР

Самодельное взрывное устройство. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР

В ДНР удалось предотвратить покушение на одного из руководителей регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Как сообщила пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике, за подготовку теракта была задержана гражданка России из Волновахи.

Женщина действовала по указанию Службы безопасности Украины и в течение полугода наблюдала за сотрудником ФСИН. Она самостоятельно изготовила взрывное устройство и планировала активировать его с помощью радиосвязи.

Следственное подразделение УФСБ России по ДНР в настоящее время принимает процессуальные меры в отношении задержанной. В период следствия её планируется поместить в следственный изолятор.

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Артём Гапоненко
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