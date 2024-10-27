Треш-стримерша плюнула в Родину-мать и нарвалась на уголовное дело

Орловская видеоблогерша Вера Егоренкова, более известная под псевдонимом «Голубка», задержана правоохранителями. В одной из недавних трансляций треш-стримерша за донат плюнула в изображение монумента «Родина-мать зовёт!», а затем несколько раз ударила его тряпкой. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По факту осквернения символа воинской славы в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Часть 4 статьи 354.1 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«В настоящее время подозреваемая задержана следователем. По месту её жительства проведён обыск, в ходе которого изъяты носители компьютерной информации. По уголовному делу осуществляется комплекс следственных и иных процессуальных действий. Назначены судебные экспертизы», — добавили в СК.

Одной из первой внимание на противоправный контент обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Директор ЛБИ сообщила, что за денежное вознаграждение «Голубка» готова исполнять любые желания зрителей трансляций. В стримах Егоренковой регулярно происходит разжигание межнациональной розни, распространение порнографии и оскорбление евреев.