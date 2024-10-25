Парикмахер оскорбил российских военных и плюнул на их автомобиль, пришлось каяться
Парикмахер из Севастополя задержан за публичную дискредитацию Армии России
В Севастополе силовики задержали мужчину, который нелицеприятно высказался в адрес российских военных в публичном месте. Подозреваемому грозит штраф до 50 тысяч рублей. МВД показало кадры поимки нарушителя.
В Севастополе задержан мужчина за дискредитацию ВС РФ. Видео © Telegram / Полиция Севастополя
«26-летний работник парикмахерской, находясь в общественном месте, в присутствии других граждан оскорбительно высказался в адрес военнослужащих Армии России и плюнул на автомобиль военнослужащих», — уточнили ведомстве.
Силовики в кратчайшие сроки разыскали подозреваемого и доставили в участок. Там мужчина признался, что «был на эмоциях» и поэтому оскорбил военных. Свою вину задержанный признал и добавил, что очень поддерживает спецоперацию. На мужчину составлен административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях». Материалы дела будут отправлены в суд.
Ранее юмористу Дмитрию Гаврилову назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российских Вооружённых сил. Комик признал свою вину, сообщив, что не хотел никого оскорбить, а видео носило якобы юмористический характер.
Telegram / Полиция Севастополя