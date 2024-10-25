Парикмахер оскорбил российских военных и плюнул на их автомобиль, пришлось каяться

Силовики в кратчайшие сроки разыскали подозреваемого и доставили в участок. Там мужчина признался, что «был на эмоциях» и поэтому оскорбил военных. Свою вину задержанный признал и добавил, что очень поддерживает спецоперацию. На мужчину составлен административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях». Материалы дела будут отправлены в суд.