Комик Дима Гаврилов извинился в суде перед Армией России и понёс наказание
Нижегородского комика Гаврилова оштрафовали на 30 тыс. за дискредитацию ВС РФ
Комик Дмитрий Гаврилов. Фото © VK / Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород
Юмористу Дмитрию Гаврилову назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российских Вооружённых сил. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода.
«Назначить ему [Гаврилову] административный штраф в размере 30 тыс. рублей», — постановил судья Дмитрий Нестеров.
На YouTube-канале комика в январе 2023 года появился ролик, в котором нашли признаки дискредитации Российской армии. Гаврилов признал свою вину, сообщив, что не хотел никого оскорбить, а видео носило лишь юмористический характер.
«Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь. Хотелось бы принести свои извинения Вооружённым силам РФ», — сказал артист, отметив, что видео получилось неудачным.
Его адвокат добавил, что защитная сторона не планирует обжаловать решение суда.
Напомним, что 10 сентября стендап-комика Диму Гаврилова арестовали на 13 суток из-за содержания его шуток, в которых углядели русофобский подтекст. После этого были отменены его выступления в нескольких российских городах.