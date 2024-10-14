Комик Дима Гаврилов извинился в суде перед Армией России и понёс наказание

Юмористу Дмитрию Гаврилову назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российских Вооружённых сил. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода.

«Назначить ему [Гаврилову] административный штраф в размере 30 тыс. рублей», — постановил судья Дмитрий Нестеров.

На YouTube-канале комика в январе 2023 года появился ролик, в котором нашли признаки дискредитации Российской армии. Гаврилов признал свою вину, сообщив, что не хотел никого оскорбить, а видео носило лишь юмористический характер.

«Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь. Хотелось бы принести свои извинения Вооружённым силам РФ», — сказал артист, отметив, что видео получилось неудачным.

Его адвокат добавил, что защитная сторона не планирует обжаловать решение суда.