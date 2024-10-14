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14 октября, 08:21

Комик Дима Гаврилов извинился в суде перед Армией России и понёс наказание

Нижегородского комика Гаврилова оштрафовали на 30 тыс. за дискредитацию ВС РФ

Комик Дмитрий Гаврилов. Фото © VK / Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород

Комик Дмитрий Гаврилов. Фото © VK / Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород

Юмористу Дмитрию Гаврилову назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российских Вооружённых сил. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода.

«Назначить ему [Гаврилову] административный штраф в размере 30 тыс. рублей», — постановил судья Дмитрий Нестеров.

На YouTube-канале комика в январе 2023 года появился ролик, в котором нашли признаки дискредитации Российской армии. Гаврилов признал свою вину, сообщив, что не хотел никого оскорбить, а видео носило лишь юмористический характер.

«Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь. Хотелось бы принести свои извинения Вооружённым силам РФ», — сказал артист, отметив, что видео получилось неудачным.

Его адвокат добавил, что защитная сторона не планирует обжаловать решение суда.

Стендапер Дима Гаврилов вышел на свободу после ареста за русофобские шутки
Стендапер Дима Гаврилов вышел на свободу после ареста за русофобские шутки

Напомним, что 10 сентября стендап-комика Диму Гаврилова арестовали на 13 суток из-за содержания его шуток, в которых углядели русофобский подтекст. После этого были отменены его выступления в нескольких российских городах.

Владимир Озеров
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