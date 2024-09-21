Стендапер Дима Гаврилов вышел на свободу после ареста за русофобские шутки
Mash: Комика Диму Гаврилова выпустили из спецприёмника после 13 суток ареста
Стендап-комика Диму Гаврилова отпустили на свободу спустя 13 суток ареста. На выходе из СИЗО его встретили друзья и журналисты, сообщает Mash.
Стендапера Диму Гаврилова отпустили на свободу. Видео © Telegram / Mash
«Я на воле. Всем кто поддерживал, писал мне, писал про меня и просто думал хорошее, спасибо большее. Все остальные, я вас прощаю», — написал комик у себя в телеграм-канале.
При этом, как выяснили журналисты, 18 сентября в суд поступило ещё одно дело о дискредитации российской армии из-за неудачных шуток артиста. Дата слушания пока неизвестна, однако уточняется, что Гаврилову грозит штраф до 50 тысяч рублей. Комментировать это стендапер отказался.
Напомним, Гаврилова задержали в Нижнем Новгороде из-за русофобских шуток на концертах в Тбилиси и в последнем сольном альбоме. Уточнялось, что правоохранители нагрянули к юмористу перед выступлением на площадке DKRT. Суд отправил его под стражу по статье «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».
Telegram / Mash