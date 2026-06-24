В России прикрыли 45 подпольных оружейных мастерских: изъят огромный арсенал

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 128 человек, которые были причастны к незаконному обороту и переделке гражданского оружия. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства. Операции прошли в 53 регионах России.

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В ходе рейдов изъяли 301 единицу огнестрельного оружия — как российского, так и иностранного производства. Среди изъятого: четыре пулемёта, 15 гранатомётов, две штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабина и ружья.

Кроме того, силовики нашли 788 гранат, больше 111 килограммов взрывчатых веществ (включая тротил и порох) и свыше 189 тысяч патронов разных калибров. Прекращена работа 45 подпольных мастерских, где переделывали оружие и делали боеприпасы.

Ранее в Пятигорске предотвратили попытку двойного теракта. Целью были сотрудники правоохранительных органов. За подготовкой стояли украинские спецслужбы, которые использовали двух завербованных женщин. Первую подозреваемую задержали прямо у здания силового ведомства. В её рюкзаке нашли самодельную бомбу мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте.