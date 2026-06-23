В Пятигорске ФСБ предотвратила двойной теракт против силовиков

В Пятигорске предотвращена попытка двойного теракта, целями которого были сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, за подготовкой нападения стояли украинские спецслужбы. Действовать они планировали через двух завербованных женщин.

Первую подозреваемую схватили прямо на подходе к административному зданию силового ведомства. В рюкзаке у девушки 2006 года рождения нашли самодельное взрывное устройство. Его мощность оценили примерно в 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Сразу после задержания в городе были усилены меры безопасности, а оперативники приступили к розыску возможных сообщников. Поиски дали результат незамедлительно.

Рядом с тем же объектом была остановлена гражданка России 1979 года рождения. Она намеревалась доставить аналогичную бомбу к месту первого происшествия.

По замыслу кураторов, второе устройство должно было сработать, когда на вызов прибудет следственно-оперативная группа. Таким образом преступники рассчитывали поразить максимальное число силовиков.

В настоящий момент обе фигурантки задержаны. Следственный комитет и ФСБ выясняют все обстоятельства связи женщин с украинской стороной и детали их вербовки.