ФСБ показала, как в Подмосковье ловили агентов Киева, готовивших подрыв поезда
ФСБ России опубликовала видео с задержанными россиянами, которые планировали взорвать поезд с топливом в Подмосковье. На кадрах, распространённых ведомством, показан сам момент задержания и первичные следственные действия с участниками дела.
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ России
По данным следствия, один из задержанных заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб и должен был организовать подрыв при прохождении цистерн с топливом.
В ФСБ утверждают, что подозреваемые были связаны с подготовкой диверсионного акта на объекте транспортной инфраструктуры. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники и каналы связи фигурантов дела.
Напомним, что задержанные целенаправленно вышли на связь с куратором из украинской спецслужбы. Действуя по его указанию, злоумышленники забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.
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