ФСБ показала, как в Подмосковье ловили агентов Киева, готовивших подрыв поезда

ФСБ России опубликовала видео с задержанными россиянами, которые планировали взорвать поезд с топливом в Подмосковье. На кадрах, распространённых ведомством, показан сам момент задержания и первичные следственные действия с участниками дела.

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ России

По данным следствия, один из задержанных заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб и должен был организовать подрыв при прохождении цистерн с топливом.

В ФСБ утверждают, что подозреваемые были связаны с подготовкой диверсионного акта на объекте транспортной инфраструктуры. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники и каналы связи фигурантов дела.

Напомним, что задержанные целенаправленно вышли на связь с куратором из украинской спецслужбы. Действуя по его указанию, злоумышленники забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.