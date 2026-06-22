Сдал всех и сел: ФСБ показала кадры задержания воронежца, предавшего Родину ради Киева

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала кадры задержания и допроса 21-летнего жителя Воронежа, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Молодой человек выполнял задания иностранных кураторов, в том числе вёл наблюдение за военными объектами в Московском регионе.

ФСБ показала кадры задержания воронежца, следившего за военными объектами в МО. Видео © ЦОС ФСБ России

Задержанный был завербован для выполнения различных задач в интересах Киева. Кураторы просили его собирать информацию о военных объектах, расположенных в Подмосковье.

Также он вербовал сторонников через интернет: искал людей, готовых оказывать содействие иностранной стороне в ущерб безопасности России. Кроме того, задержанный был причастен к работе мошеннических кол-центров, базирующихся на Украине.

Сейчас задержанного допрашивают и проводят другие неотложные следственные действия. Оперативники выясняют все детали его преступной деятельности и проверяют, были ли у него сообщники. 21-летнего парня подозревают в государственной измене.