Двух жительниц Запорожской области задержали за госизмену и переводы ВСУ
Сотрудники ФСБ России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
В Запорожской области задержали двух местных жительниц по подозрению в государственной измене. Одна из них также призывала к экстремизму в соцсетях, сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным спецслужбы, женщины через приложения украинских банков переводили деньги на счета, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, одна из фигуранток оставила в телеграм-канале комментарий с оправданием экстремизма.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела. Подозреваемых задержали, сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия.
Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили покушение на военнослужащего Минобороны. По данным спецслужб, злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов.
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