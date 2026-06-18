Двух жительниц Запорожской области задержали за госизмену и переводы ВСУ

В Запорожской области задержали двух местных жительниц по подозрению в государственной измене. Одна из них также призывала к экстремизму в соцсетях, сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным спецслужбы, женщины через приложения украинских банков переводили деньги на счета, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, одна из фигуранток оставила в телеграм-канале комментарий с оправданием экстремизма.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела. Подозреваемых задержали, сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия.

Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили покушение на военнослужащего Минобороны. По данным спецслужб, злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов.