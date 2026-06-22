ФСБ задержала двух россиян, готовивших подрыв поезда с ГСМ в Подмосковье

Федеральная служба безопасности пресекла в Подмосковье попытку подрыва железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами. Задержаны двое россиян, действовавших по заданию украинских спецслужб, проинформировали в Центре общественных связей ФСБ.

«На территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического акта», — сообщили в ЦОС.

По данным следствия, задержанные целенаправленно вышли на связь с куратором из украинской спецслужбы. Действуя по его указанию, злоумышленники забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство. Целью преступной акции был выбран участок железной дороги в Московском регионе, по которому должен был проследовать состав с ёмкостями, наполненными топливом.

Ранее ФСБ России обнародовала видео задержания и допроса 21-летнего жителя Воронежа, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. Молодой человек выполнял широкий спектр заданий кураторов, включая слежку за военными объектами на территории Московского региона. По данным следствия, фигуранта целенаправленно завербовали для работы в интересах киевского режима. Основной задачей, которую ставили перед ним иностранные координаторы, был сбор актуальных разведданных об объектах Минобороны, дислоцированных в Подмосковье.