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23 июня, 13:57

ФСБ: Работа по предотвращению террористических атак Киева ведётся круглосуточно

Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы ведут непрерывную круглосуточную работу по предотвращению террористических атак со стороны Украины. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести».

По словам Бортникова, ведомство действует в постоянном режиме и делает всё необходимое, чтобы не допустить возможных атак и своевременно их пресечь.

«Будем делать всё зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить [террористические атаки]. Конечно же, наказать», — сказал он.

Агент Киева, задержанный в Чите за госизмену, прибыл из-за границы
Агент Киева, задержанный в Чите за госизмену, прибыл из-за границы

Недавно в трёх регионах России сотрудники ФСБ задержали троих человек за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку терактов. Операции прошли в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее. Задержанные планировали диверсии против российских военнослужащих, волонтёрской организации, помогающей участникам СВО, а также объектов транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры.

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Николь Вербер
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