ФСБ: Работа по предотвращению террористических атак Киева ведётся круглосуточно

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы ведут непрерывную круглосуточную работу по предотвращению террористических атак со стороны Украины. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести».

По словам Бортникова, ведомство действует в постоянном режиме и делает всё необходимое, чтобы не допустить возможных атак и своевременно их пресечь.

«Будем делать всё зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить [террористические атаки]. Конечно же, наказать», — сказал он.

Недавно в трёх регионах России сотрудники ФСБ задержали троих человек за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку терактов. Операции прошли в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее. Задержанные планировали диверсии против российских военнослужащих, волонтёрской организации, помогающей участникам СВО, а также объектов транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры.