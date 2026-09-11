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Опубликовано 11 сентября, 02:45

Иноагента Дугарова* заочно приговорили к 18 годам в Чите

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Суд в Чите заочно приговорил бурятского общественного деятеля Доржо Дугарова* к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости». Дело связано с оправданием терроризма.

Дугаров* находится за пределами России, поэтому разбирательство проходило без его участия. Подробности эпизодов, которые легли в основу обвинения, в первых сообщениях о приговоре не уточняются.

В реестр иностранных агентов Дугарова* внесли 12 декабря 2025 года. Минюст тогда сообщил, что он распространял недостоверную, по оценке ведомства, информацию о решениях российских властей, выступал против СВО и призывал к нарушению территориальной целостности страны.

Также министерство указывало на распространение Дугаровым* материалов других иноагентов и организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Позднее его включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Ранее Life.ru сообщал, что актёра Алексея Панина** заочно приговорили к шести годам колонии по делу о публичном оправдании терроризма. Суд также запретил ему в течение пяти лет администрировать сайты.

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*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Признан в России иностранным агентом и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Лия Мурадьян
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