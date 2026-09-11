Иноагента Дугарова* заочно приговорили к 18 годам в Чите

Суд в Чите заочно приговорил бурятского общественного деятеля Доржо Дугарова* к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости». Дело связано с оправданием терроризма.

Дугаров* находится за пределами России, поэтому разбирательство проходило без его участия. Подробности эпизодов, которые легли в основу обвинения, в первых сообщениях о приговоре не уточняются.

В реестр иностранных агентов Дугарова* внесли 12 декабря 2025 года. Минюст тогда сообщил, что он распространял недостоверную, по оценке ведомства, информацию о решениях российских властей, выступал против СВО и призывал к нарушению территориальной целостности страны.

Также министерство указывало на распространение Дугаровым* материалов других иноагентов и организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Позднее его включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Life.ru сообщал, что актёра Алексея Панина** заочно приговорили к шести годам колонии по делу о публичном оправдании терроризма. Суд также запретил ему в течение пяти лет администрировать сайты.

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