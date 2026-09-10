Вынесен приговор супругам с Украины, которые планировали подорвать бойцов СВО бомбами в игрушках и пауэрбанках

Южный окружной военный суд приговорил граждан Украины Геннадия и Ольгу Капраловых к 20 и 18 годам лишения свободы за подготовку терактов против участников СВО и других лиц. Среди предполагаемых способов нападения следствие называло взрывы и отравление военнослужащих, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Как сообщили в суде, участник террористического сообщества передал Капраловым сведения о предполагаемых целях атак — российских военнослужащих, участвующих в СВО, и людях, которые содействуют достижению её целей.

«Участник террористического сообщества... определил способы совершения террористических актов путём подрыва СВУ и подмешивания в пищу и воду ядовитых, отравляющих, токсичных химических веществ», — рассказал представитель суда.

По версии следствия, супругам поручили устроить взрывы в кафе и на территории рынка. Для этого предполагалось использовать взрывчатку, замаскированную под пауэрбанк.

Ещё одно взрывное устройство, как утверждает следствие, фигуранты поместили в детскую игрушку, а затем спрятали её в дупле дерева возле дороги. Довести предполагаемые планы до конца Капраловы не смогли — их задержали сотрудники силовых структур.

Суд назначил Геннадию Капралову 20 лет лишения свободы, Ольге — 18 лет. Подсудимые вину не признали. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал, как ФСБ задержала мужчину, которого подозревали в рассылке участникам СВО взрывных устройств под видом парфюмерных наборов. По данным спецслужбы, замаскированные бомбы предназначались военнослужащим и чиновникам в нескольких российских регионах.