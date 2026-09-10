Апостол Дмитрий против посла Британии: ФСБ показала видео допроса шпиона в Москве

ФСБ России показала кадры задержания бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, который по указке СБУ собирал сведения о британских дипломатах.

Видео © ЦОС ФСБ России

На опубликованном видео мужчина находится на улице, где силовики и проводят задержание. Его попросили назвать имя, фамилию и год рождения. На вопрос о том, понимает ли он причину задержания, мужчина ответил: «Нет пока». Уже во время дачи показаний он рассказал о передаче собранных сведений украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, известному как Апостол Дмитрий.

«На мой вопрос «Зачем ему все это надо?» он мне ответил, что власти Украины очень интересуют этой информацией, дабы произвести диверсионную деятельность в отношении посла Великобритании в городе Москве и посольства, а также резиденции Великобритании в городе Москве», — заявил задержанный на видео, опубликованном ФСБ.