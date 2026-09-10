Федеральная служба безопасности России заявила, что киевский режим готов совершать диверсии и теракты против своих стратегических союзников ради самосохранения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ России обращает внимание Великобритании и других спонсоров режима Зеленского на то, что ради самосохранения киевские власти готовы совершать диверсии и акты терроризма даже против своих стратегических союзников», — подчеркнули в ведомстве.

Украинские спецслужбы уже причастны к ряду громких диверсий на территории стран НАТО. В частности, речь идёт о подрывах газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, что расследуется в Германии. Немецкие следователи установили, что за атаками стояла группа украинских военных, действовавшая под руководством бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного .

Ранее сегодня стало известно, что ФСБ предотвратила теракт против посла Британии в Москве. Киев подкупил бывшего охранника резиденции для совершения преступления.