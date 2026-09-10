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Опубликовано 10 сентября, 05:15

ФСБ предупредила Лондон о готовности Киева пойти на диверсии против союзников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Федеральная служба безопасности России заявила, что киевский режим готов совершать диверсии и теракты против своих стратегических союзников ради самосохранения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ России обращает внимание Великобритании и других спонсоров режима Зеленского на то, что ради самосохранения киевские власти готовы совершать диверсии и акты терроризма даже против своих стратегических союзников», — подчеркнули в ведомстве.

Украинские спецслужбы уже причастны к ряду громких диверсий на территории стран НАТО. В частности, речь идёт о подрывах газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, что расследуется в Германии. Немецкие следователи установили, что за атаками стояла группа украинских военных, действовавшая под руководством бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного .

ФСБ задержала в Москве агента СБУ, собиравшего данные о дипломатах из Британии
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Ранее сегодня стало известно, что ФСБ предотвратила теракт против посла Британии в Москве. Киев подкупил бывшего охранника резиденции для совершения преступления.

Больше новостей о расследованиях тяжких преступлений — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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