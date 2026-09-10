ФСБ задержала в Москве агента СБУ, собиравшего данные о дипломатах из Британии

ФСБ задержала в Москве бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании, агента Службы безопасности Украины. По данным ведомства, задержанный собирал сведения о британских дипломатах для подготовки диверсий. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержанный — гражданин России 1981 года рождения. Он работал в организации, которая обеспечивала охрану британского посольства в Москве. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене.

По версии ФСБ, россиянин выполнял задания украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного под псевдонимом Апостол Дмитрий. Мужчина собирал фотографии и установочные данные сотрудников дипмиссии, сведения об их адресах, автомобилях, встречах и поездках. Его также интересовали система безопасности посольства и мероприятия на его территории.

«Документально установлено, что россиянин по заданиям украинского блогера Карпенко Д. Н. (псевдоним «Апостол Дмитрий») собирал сведения в отношении сотрудников указанного дипломатического представительства: установочные и фотографические данные, информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях», — сообщили в ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что собранные сведения планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов. По версии ФСБ, ответственность за возможные атаки затем намеревались возложить на российскую сторону.

В ведомстве считают, что такой сценарий должен был способствовать прямому вовлечению Великобритании в вооружённый конфликт с Россией. Кроме того, ФСБ связывает предполагаемый план с намерением добиться дополнительных поставок британского оружия Украине и усиления санкционного давления на Москву.

ФСБ также заявила, что украинские власти готовы проводить диверсии против представителей государств, которые оказывают Киеву поддержку. Сейчас по делу идёт предварительное расследование. Спецслужба продолжает устанавливать обстоятельства деятельности задержанного и его контакты.

Ранее жителя Крыма приговорили к 21 году колонии строгого режима по делу о подготовке убийства высокопоставленного должностного лица по заданию СБУ. По данным следствия, 27-летний мужчина летом 2022 года связался с украинской спецслужбой и согласился передать предполагаемому исполнителю деньги, оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Реализовать план не удалось, фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Помимо лишения свободы, суд назначил ему штраф в 400 тысяч рублей и ограничение свободы на один год и десять месяцев после освобождения.