Жителя Усинска приговорили к 20 годам за теракт на железной дороге по указу СБУ

1-й Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего жителя Усинска к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта на объекте железнодорожной инфраструктуры и поджоге объекта связи. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Коми.

По данным ведомства, мужчина вышел на связь с представителем террористической организации, которая действовала под кураторством украинских спецслужб. Он принял присягу и получил задание подготовить нападение на железнодорожный объект в Усинске. В июле 2025 года фигурант, следуя указаниям куратора, поджёг один из объектов связи на территории города.

Суд признал его виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации, приготовлении к теракту и террористическом акте. Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф 400 тысяч рублей и два года ограничения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о деле 17-летнего жителя Рязани, которому тоже предъявили обвинение в теракте на железной дороге. По версии следствия, подросток получил указания от кураторов через мессенджер и поджёг батарейный шкаф на железнодорожном перегоне. Его задержали сотрудники СК, МВД и ФСБ.