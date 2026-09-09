Пособник СБУ получил 21 год за подготовку убийства в Крыму

Жителя Крыма приговорили к 21 году лишения свободы за участие в подготовке убийства высокопоставленного должностного лица по заданию СБУ. Об этом сообщила прокуратура республики.

По данным ведомства, 27-летний житель Советского района летом 2022 года связался с украинской спецслужбой. Куратор поручил ему передать предполагаемому исполнителю убийства деньги, оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Довести задуманное до конца мужчина не смог. Его задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд назначил фигуранту окончательное наказание в виде 21 года колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, после освобождения его свободу ограничат ещё на один год и десять месяцев.

Ранее мужчина уже получил 12 лет строгого режима и штраф 350 тысяч рублей по статьям о пособничестве в приготовлении к убийству, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Ранее ФСБ задержала в Крыму россиянина, которого подозревают в госизмене и подготовке теракта в военном медучреждении в Симферополе. По данным ведомства, он был завербован через мессенджер и передавал сведения украинской разведке.