Завербовали через Signal: В Крыму взяли агента ГУР, готовившего взрыв в военном госпитале

В Симферополе задержан гражданин РФ, подозреваемый в шпионаже в пользу Киева и подготовке диверсии на территории медучреждения Минобороны. Информацию об этом распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что мужчина 1992 года рождения действовал по заданию украинской военной разведки. Связь с куратором из ГУР поддерживалась через мессенджер Signal. Фигурант передавал противнику сведения о настроениях на полуострове, расположении армейских частей и последствиях ракетных атак ВСУ.

Кроме того, ему поручили организовать теракт в одном из симферопольских госпиталей, относящихся к военному ведомству. При обыске в квартире задержанного обнаружили готовый к использованию зажигательный механизм и боевую гранату с дополнительными поражающими элементами.

Следственные органы УФСБ по Крыму и Севастополю квалифицировали действия фигуранта по трём статьям УК РФ: приготовление к теракту, незаконное хранение взрывных устройств и государственная измена. Суд постановил заключить мужчину под стражу.

В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей противоправных действий в интернете. В ведомстве напомнили: все, кто согласится сотрудничать с противником, будут установлены и понесут наказание.

Ранее ФСБ задержала жительницу Камчатки по подозрению в государственной измене в пользу украинской спецслужбы. По данным ведомства, женщина передала иностранной разведке сведения, которые могли быть использованы против безопасности России; против неё возбуждено уголовное дело, суд отправил подозреваемую под стражу.