На Камчатке задержана россиянка за работу на спецслужбы Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность жительницы Камчатского края. Женщина задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй о государственной измене.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, подозреваемая выполняла задания иностранных спецслужб. Установлено, что она передавала закрытые сведения украинской разведке. Как заявили в ведомстве, полученная информация могла быть использована во вред безопасности Российской Федерации. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного деяния.

Ранее Life.ru писал, что в Крыму задержали 59-летнего мужчину, которого подозревают в передаче Украине данных о расположении объектов погранслужбы ФСБ. По версии следствия, эти сведения могли использоваться для подготовки диверсий и ударов.