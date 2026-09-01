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Опубликовано 1 сентября, 07:09

На Камчатке задержана россиянка за работу на спецслужбы Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность жительницы Камчатского края. Женщина задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй о государственной измене.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, подозреваемая выполняла задания иностранных спецслужб. Установлено, что она передавала закрытые сведения украинской разведке. Как заявили в ведомстве, полученная информация могла быть использована во вред безопасности Российской Федерации. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного деяния.

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Ранее Life.ru писал, что в Крыму задержали 59-летнего мужчину, которого подозревают в передаче Украине данных о расположении объектов погранслужбы ФСБ. По версии следствия, эти сведения могли использоваться для подготовки диверсий и ударов.

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Оксана Попова
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