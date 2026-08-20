В Крыму задержан шпион Киева, сливавший данные о пограничниках

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность 59-летнего жителя посёлка Форос, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, мужчина осуществлял сбор и передачу конфиденциальных сведений о дислокации подразделений Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Согласно данным Центра общественных связей ФСБ РФ, задержанный «инициативно установил контакт» с представителем Государственной пограничной службы Украины. Для передачи информации подозреваемый использовал мессенджер WhatsApp. Как уточняют в ведомстве, переданные сведения могли быть использованы украинскими силами для организации диверсий или нанесения ракетно-артиллерийских ударов по российским объектам.

В отношении жителя Крыма возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). По решению суда обвиняемый заключён под стражу. В спецслужбе отметили, что фигурант активно сотрудничает со следствием и даёт признательные показания.

Представители ФСБ в очередной раз предупредили граждан о высокой активности украинских спецслужб, которые ведут постоянный поиск исполнителей в социальных сетях и мессенджерах. В ведомстве подчеркнули, что все лица, согласившиеся на сотрудничество с противником, будут установлены, а их действия квалифицированы как тяжкие преступления, влекущие за собой неотвратимое уголовное наказание.